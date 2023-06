Leiche bei Göttingen: Polizei fahndet nach Hauptverdächtigem Stand: 07.06.2023 11:13 Uhr Die Polizei Göttingen fahndet mit einem europäischen Haftbefehl nach einem Verdächtigen in einem Tötungsdelikt. Beamte hatten am 30. Mai in einem Feld bei Dransfeld die Leiche eines Mannes gefunden.

Der Arbeitgeber des Getöteten, ein Unternehmer aus Göttingen, hatte den 38 Jahre alten Mann am Morgen des 30. Mai als vermisst gemeldet, wie die Staatsanwaltschaft Göttingen am Mittwoch mitteilte. In diesem Zusammenhang hätten Ermittler zwei Männer im Alter von 56 und 53 Jahren festgenommen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Sie sitzen wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Bei dem flüchtigen Hauptverdächtigen soll es sich um einen 49 Jahre alten Mann handeln. Einer der beiden festgenommenen Verdächtigen soll den 49-Jährigen außer Landes gebracht haben. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Die drei Beschuldigten sind Arbeitskollegen des Getöteten

Die Fahnder gehen davon aus, dass der Hauptverdächtige den 38-Jährigen auf einem Betriebsgelände im Stadtgebiet von Göttingen getötet hat. Ob es sich um die Arbeitsstelle der vier Männer handelt, ist noch unklar. Bei den drei Beschuldigten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um Arbeitskollegen des getöteten 38-Jährigen. Ermittlungen der Polizei zufolge sollen die Männer den Leichnam in der Tatnacht zwischen 2 und 3 Uhr in einem weißen Renault Megane vom Tatort aus über die Bundesstraße 3 in die Feldmark bei Dransfeld transportiert haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Pfingstsonntag auf der Bundesstraße 3 zwischen Göttingen und Dransfeld einen langsam fahrenden, weißen Renault Megane gesehen haben. Diese sollen sich unter der Telefonnummer (0551) 4 91 21 15 bei der Polizei Göttingen melden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Zu Todesursache und detaillierteren Tatumständen wolle die Behörde "ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt" keine Angaben machen, hieß es.

