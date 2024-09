Stand: 11.09.2024 12:11 Uhr Lebensmittel bis Tierfutter: Spenden für Wohnungslose in Göttingen

In Göttingen hat die Straßensozialarbeit des Diakonieverbands Göttingen-Münden 40 Beutel mit Lebensmitteln an Obdachlose verteilt. Anlass ist der Tag der Wohnungslosen am Mittwoch. Die Inhalte der Beutel haben fünf angehende Sozialarbeiterinnen gesammelt. Die Studentinnen haben nach Angaben der Diakonie in Göttinger Geschäften und im Freundeskreis die Spenden erbeten. So sind neben Lebensmittel auch Hygieneartikel und Tierfutter zusammengekommen. Mit der Aktion solle den Menschen, die sich in einer prekären Lebenslage befinden und auf der Straße leben, geholfen werden, so Sozialarbeiter Mike Wacker. Die Studentinnen wollen aber auch die Gesellschaft auf das Problem aufmerksam machen. In Göttingen gebe es viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum. In der Stadt und im Landkreis Göttingen gelten nach Angaben der Straßensozialarbeit 1.350 Menschen als wohnungslos.

