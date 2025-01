Stand: 14.01.2025 09:59 Uhr Lange Lieferzeit: Zeitung nach 61 Jahren zugestellt

Eine Ausgabe des "Hamburger Abendblatts" vom 23. Januar 1964 ist jetzt an eine Buchhandlung in Bad Grund (Landkreis Göttingen) ausgeliefert worden. Laut Inhaber Tino Bielefeld war das Zeitungspäckchen mit insgesamt drei Exemplaren im Bahnhof Gittelde hängen geblieben. Nach 61 Jahren sei es vor Kurzem in einem Archivraum aufgetaucht. Über einen Kunden aus Windhausen gelangte eine der Ausgaben an seinen Bestimmungsort und soll nun im Firmenarchiv der Buchhandlung als Erinnerung aufbewahrt werden. In ihrem Erscheinungsjahr kostete die Zeitung 20 Pfennige.

