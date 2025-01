Kunst aus Papier: Wie aus Zeitungen Schmuck und mehr entsteht Stand: 08.01.2025 12:48 Uhr Die Künstlerin Ina Schemeit aus Dorum (Landkreis Cuxhaven) macht aus alten Zeitungen, Prospekten oder Eierkartons Dinge, denen man ihr Material oft gar nicht oder erst auf den zweiten Blick ansieht.

"Auf alle Fälle werden Sie Ihr Altpapier mit anderen Augen sehen", sagt Ina Schemeit über einen Besuch in ihrem kleinen Atelier und die "wundersame Transformation von Altpapier in ein neues Leben". Dabei entstehen Skulpturen, Schmuck, geflochtene Körbe, Schalen, Collagen und vieles mehr. Die Künstlerin setzt damit auch ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft. Sie modelliert aus Pappmaché Figuren, die sie ihre "Pappenheimer" nennt oder häkelt mit Papierfäden. "Aber was machen denn die Korallen dazwischen?" Das würde sie oft gefragt, weil diese so täuschend echt aussehen. Doch auch die - sind aus Altpapier.