Stand: 26.09.2024 16:17 Uhr Landtagsabgeordneter Jozef Rakicky verlässt die AfD

Der Landtagsabgeordnete Jozef Rakicky aus dem Landkreis Helmstedt ist aus der Partei AfD ausgetreten. Die AfD Niedersachsen sei zu einer Kaderpartei geworden, begründete der 68-Jährige den Schritt. Parteiinterne Netzwerke von persönlichen und finanziellen Abhängigkeiten würden Entscheidungsprozesse beherrschen, so Rakicky. In der Partei seien inzwischen Opportunismus, Intrigen und Loyalitäten wichtiger als persönliche Integrität und Kompetenz. Diese Entwicklung wolle er nicht mehr mittragen. Der AfD-Vorsitzende in Niedersachsen, Ansgar Schledde, begrüßte den Schritt. Nach dem Fraktionsaustritt sei das nur konsequent. Aus der AfD-Fraktion war Rakicky bereits Anfang des Jahres ausgetreten.

