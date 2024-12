Stand: 06.12.2024 13:32 Uhr Landkreis Harz will Brockenkuppe kaufen und touristisch erschließen

Der Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) will das Brockenplateau kaufen und touristisch erschließen. Der Harzer Kreisausschuss hat für den Kauf gestimmt, dabei aber auch Vorgaben gemacht. Demnach soll Landrat und Ausschussvorsitzender Thomas Balcerowski (CDU) bis Mitte 2025 ein Gesamtkonzept erarbeiten, wie die "Volksstimme" am Freitag berichtete. Die Pläne des Landrates sehen vor, das Areal um das Brockenhotel samt Liegenschaften zu kaufen und touristisch weiterzuentwickeln. Demnach erwägt das Konsortium aus NordLB und Harzsparkasse, dem die denkmalgeschützten Immobilien gehören, einen Verkauf. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Balcerowski wolle nun mit allen Beteiligten sprechen, so auch mit Brockenwirt Daniel Steinhoff sowie mit Vertretern des Nationalparks, der Harzer Schmalspurbahnen und des Brockenhauses. Der Kreisausschuss ist nach dem Wirtschafts- und Finanzausschuss das letzte Gremium, dessen Zustimmung gefehlt hatte. Die endgültige Entscheidung fällt der Kreistag am 11. Dezember. Die etwa 13.000 Quadratmeter große Gipfelkuppe des Brockens gilt als wichtigste touristische Attraktion des Harzes.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus