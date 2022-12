Stand: 08.12.2022 07:54 Uhr Landkreis Goslar verklagt Asklepios: Urteil erwartet

Im Streit zwischen dem Landkreis Goslar und der Asklepios Harzklinik will das Oberlandesgericht Braunschweig heute Mittag eine Entscheidung verkünden. Der Landkreis hat das Klinikum verklagt und fordert 16 Millionen Euro Schadenersatz. Asklepios habe die Klinik vor fast 20 Jahren gekauft und das Haus seitdem nicht wie vertraglich vereinbart weiterentwickelt, so der Vorwurf. Das Gericht hatte in der Verhandlung im Oktober allerdings bereits angedeutet, dass der Landkreis Goslar wohl keinen Anspruch auf Schadenersatz habe. Zuvor hatte bereits das Landgericht Braunschweig eine Klage abgelehnt. Der Landkreis war anschließend in Berufung gegangen.

