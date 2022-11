Stand: 01.11.2022 09:24 Uhr Landkreis Göttingen: Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden

Im Landkreis Göttingen gilt ab sofort wieder in mehreren öffentlichen Gebäuden die Maskenpflicht. Wer eine Behörde besucht, muss eine OP- oder eine FFP2-Maske tragen. In den Gebäuden des Landkreises Northeim herrscht schon sei einigen Wochen wieder Maskenpflicht. Auch Arbeitgeber können das Tragen einer Maske einfordern: So verlangt zum Beispiel VW dies von allen Beschäftigten, wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.11.2022 | 08:30 Uhr