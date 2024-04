Stand: 18.04.2024 07:26 Uhr Landkreis Gifhorn: Trickbetrüger erbeuten Bargeld von Senioren

Betrüger haben im Landkreis Gifhorn zwei Seniorinnen um hohe Bargeldbeträge gebracht. In einem Fall gab sich ein Anrufer als Enkel aus, der dringend ein Medikament bezahlen müsse. Er liege auf der Intensivstation und die Medizin sei in Deutschland noch nicht zugelassen. Die mehr als 80 Jahre alte Frau aus Rethen leerte laut Polizei Gifhorn ihr Schließfach bei der Bank. Später habe sie einer Frau das Bargeld an der Haustür übergeben. Den Betrug bemerkte sie erst, als der echte Enkel am Abend anrief. In dem anderen Fall, der sich ebenfalls am Dienstag ereignete, spielte ein Betrüger einer Seniorin in Osloß am Telefon vor, Polizist zu sein. Weil eine Diebesbande unterwegs sei, wäre Bargeld besser bei der Polizei aufgehoben. Die mehr als 80 Jahre alte Angerufene glaubte den Aussagen und deponierte das Geld außerhalb der Wohnung. Ein unbekannter Mann holte das Geld ab. Der Schaden liegt jeweils im fünfstelligen Bereich.

