Landesforsten beseitigen Sturmschäden im Harz Stand: 28.02.2022 13:36 Uhr Nach den drei schweren Stürmen Mitte Februar sind Mitarbeiter der Landesforsten damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen. Wege im Nationalpark Harz müssen von umgestürzten Bäumen befreit werden.

Noch konnten nach Angaben der Niedersächsischen Landesforsten nicht alle Wege im Nationalpark überprüft und von umgestürzten Bäumen befreit werden. Das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb müssten sich Wanderer und Waldbesucher auch in den kommenden Wochen und Monaten darauf einstellen, dass einzelne Wege gesperrt oder verschmutzt sind. "Forstfahrzeuge, Holzerntemaschinen und Motorsägen bestimmen das Bild in unseren heimatlichen Harzwäldern", sagte der langjährige Forstwirt Maik Trenke. Er arbeitet derzeit im Polstertal bei Altenau im Oberharz. Dort hatten die Stürme tonnenschwere Fichten rund um den Polstertaler Teich abgebrochen und entwurzelt. Auch eine Telefonleitung wurde zerstört. "Ohne die Hilfe eines Spezialschleppers kämen wir hier überhaupt nicht voran. Die uralten Fichten haben mächtige Kronen, ihr Holz ist tropfnass und wahnsinnig schwer." Die Bäume hätten über hundert Jahre dort gestanden. Drei Stürme kurz nacheinander mit wechselnden Windrichtungen seien aber einfach zu viel gewesen.

VIDEO: Februar-Stürme hinterlassen Löcher im Harz (20.02.2022) (3 Min)

Loipen und Straßen im Harz bereits freigeräumt

Einige Arbeiten konnten die Landesforsten hingegen schon abschließen. So wurden etwa die Loipenstrecken bereits wieder freigeräumt und auch schon wieder gespurt, sofern die Schneelage es zuließ. auch die Landesstraße 100 im Landkreis Harz konnte wieder freigegeben werden, nachdem dort umgestürzte Douglasien von der Fahrbahn geräumt und abtransportiert wurden.

Eine Million Kubikmeter Holz in Niedersachsen beschädigt

Die drei Stürme "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" waren in Niedersachsen in etwa vergleichbar mit dem Orkantief "Friederike" im Januar 2018. Sie haben allein in Niedersachsen rund eine Million Kubikmeter Holz in Mitleidenschaft gezogen, teilten die Landesforsten mit. "In nahezu allen Wäldern sind hier und da Bäume umgeworfen worden, oft auch einzelne Gruppen von Bäumen", erklärte der Vizepräsident der Landesforsten, Klaus Jänich. Dass auf größeren Flächen viele Bäume umgerissen wurden, sei aber eher die Ausnahme gewesen.

