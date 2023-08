Stand: 31.08.2023 07:05 Uhr Landesarbeitsgericht: Jüngste VW-Betriebsratswahl ist gültig

Die Betriebsratswahl bei Volkswagen in Wolfsburg im März 2022 muss vielleicht doch nicht wiederholt werden. Das Landesarbeitsgericht in Hannover hob am Mittwoch einen Beschluss des Arbeitsgerichts Braunschweig aus dem Sommer vergangenen Jahres auf, der die Wahl für unwirksam erklärt hatte, wie der Betriebsrat am Mittwoch mitteilte. Bei Gericht war am Mittwochabend niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. In erster Instanz hatten in Braunschweig die Kläger gewonnen. Sie hatten moniert, dass es bei der Wahl ihrer Meinung nach zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. Damals war die Liste der Industriegewerkschaft (IG) Metall mit Betriebsratschefin Daniela Cavallo mit großem Abstand als Siegerin hervorgegangen. Geklagt hatten neun Kandidaten unterlegener Listen. Sie hatten unter anderem den Umfang der Briefwahl beanstandet: Dabei sei gegen den Vorrang der Präsenz- vor der Briefwahl verstoßen worden. Auch der Umgang mit Briefwahl-Rückläufern wurde kritisiert. Der Beschluss des Landesarbeitsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

