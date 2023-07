Stand: 25.07.2023 07:16 Uhr Kunstfiguren in Braunschweiger Innenstadt schwer beschädigt

Unbekannte haben an den sogenannten "Alltagsmenschen" der Künstlerinnen Laura und Christel Lechner in der Braunschweiger Innenstadt einen hohen Schaden verursacht. Laut Polizei wurde auf dem Altstadtmarkt die Figur eines Mannes auf einem Sofa aus der Verankerung gerissen, das Kunstwerk in mehrere Teile zerlegt und fast vollständig zerstört. Einer Kunstfigur, die auf dem Schlossplatz an einer gedeckten Tafel sitzt, wurde das Bein abgerissen. Der geschätzte Schaden liege bei bis zu 30.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Beamten haben noch keine Hinweise auf die Täter. Sie hoffen darauf, dass Zeugen möglicherweise etwas beobachtet haben. Auf dem Altstadtmarkt in Braunschweig gibt es keine Überwachungskameras. Vor dem Schloss wurde die Tat offenbar nicht aufgezeichnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.07.2023 | 08:30 Uhr