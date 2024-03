Krebserregende Stoffe in A7 verbaut: Urteil in Prozess erwartet Stand: 21.03.2024 10:21 Uhr Im Prozess vor dem Landgericht Hildesheim um den Einbau giftiger Asphaltreste beim A7-Ausbau soll am Freitag ein Urteil fallen. Durch die notwendig gewordene Sanierung der Fahrbahn entstand ein Millionenschaden.

Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Bedienstete der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie zwei Mitarbeiter von Baufirmen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim wirft ihnen als Verantwortliche schwerwiegende Fehler vor. Beim Rückbau des Autobahnabschnitts von Bockenem bis zum Salzgitter-Dreieck zwischen 2011 und 2014 hätten Beton und Asphaltschichten eigentlich getrennt werden müssen, was laut Anklage nicht geschehen sei. Zudem sei auch mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belasteter Teersand verarbeitet worden. Insgesamt wurden so "wohl mehr als 300.000 Tonnen" kontaminierten Materials verwendet, so die Staatsanwaltschaft.

Sanierungskosten in zweistelliger Millionenhöhe

In der Folge mussten in den Jahren 2015 bis 2018 in den Seitenbereichen, im Bereich der Böschungen und der Regenrückhalteanlagen rund 140.000 Tonnen des kontaminierten Bodenmaterials ausgebaut und als Abfall entsorgt worden. Dabei seien bisher Kosten in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.