Krach nach Niedersachsenderby: Massenschlägerei in Gaststätte Stand: 07.10.2024 12:45 Uhr Das Fußballspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ist weitgehend ruhig verlaufen - doch im Landkreis Gifhorn ist die Situation anschließend in einer Gaststätte eskaliert. 200 Fans gerieten aneinander.

150 Personen aus der aktiven Fanszene der Eintracht Braunschweig verfolgten am Sonntag das Spiel in dem Lokal, wie die Polizei mitteilte. Mit Spielende seien etwa 50 Personen aus Hannovers Ultra-Szene über einen Seiteneingang in die Gaststätte gelangt. Es kam zu einer Schlägerei mit Körperverletzungen und Sachbeschädigungen, so die Polizei. Wie viele Personen verletzt wurden, ist demnach unklar, da einige verschwanden, bevor die Polizei kam. Die Gaststätte liegt in Adensbüttel im Landkreis Gifhorn, etwa 15 Kilometer vom Eintracht-Stadion entfernt.

Weitere Informationen Eintracht Braunschweig triumphiert im Niedersachsenderby Gegen eine völlig enttäuschende Mannschaft von Hannover 96 waren die "Löwen" das eindeutig bessere Team und siegten verdient. mehr

Gästefans waren teils ausgeschlossen

Das Zweitliga-Fußballspiel hatte die Eintracht im heimischen Stadion mit 2:0 gewonnen. Wegen der Ausschreitungen bei den vergangenen Derbys hatte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) einen Teilausschluss der Gästefans angeordnet: Nur 60 Prozent der sonst üblichen Anzahl an Gästetickets durften verkauft werden. Die organisierten 96-Fans kamen aus Protest nicht zu dem Spiel. Auch zahlreiche Eintracht-Anhänger solidarisierten sich mit ihnen und verzichteten im Stadion auf eine lautstarke Unterstützung. Die traditionell verfeindeten Fanlager hatten zuvor sogar Protestmärsche in der jeweils gegnerischen Stadt durchgeführt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 06.10.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga