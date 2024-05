Stand: 28.05.2024 08:50 Uhr Kontrolle in Wolfsburg: 30.000 Euro Tabaksteuer nicht gezahlt

Das Hauptzollamt Braunschweig und die Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen haben am Montagabend in Wolfsburg Shisha-Bars, Kioske und Tabakhändler kontrolliert. In allen sechs Geschäften seien Verstöße gegen das Tabaksteuerrecht festgestellt worden, teilte das Hauptzollamt Braunschweig mit. Gegen einige Inhaber seien Steuerbescheide in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro erstellt worden. Nach Angaben des Zolls wurden außerdem rund 15 Kilogramm Wasserpfeifentabak, 5 Kilogramm Rauchsteine, 146 Liter Flüssigtabak und rund 6.500 Einweg-E-Zigaretten sichergestellt. An den Produkten hätten Kennzeichnungen und Steuerzeichen gefehlt, hieß es. Außerdem stellte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit fest, dass gegen den Mindestlohn verstoßen, sowie Löhne vorenthalten und veruntreut wurden.

