Kokosfett auf A7: Tempolimit bei Northeim soll bald fallen Stand: 28.01.2023 19:50 Uhr Auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen sind die Folgen der Kokosfett-Verunreinigung weiter spürbar. Zwischen Göttingen-Lutterberg und Northeim Nord-Göttingen gilt derzeit noch Tempo 80.

Auf letzterem Abschnitt sollte die Beschränkung im Laufe des Samstags aufgehoben werden, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Göttingen NDR Niedersachsen sagte. Dies sei jedoch nicht geschehen. Wann es so weit ist, war dem Sprecher zufolge unklar. Zuständig dafür ist der private Autobahnbetreiber Via Niedersachsen. Auf der Strecke Göttingen-Lutterberg wird laut Autobahn GmbH des Bundes vermutlich kommende Woche zunächst die Griffigkeit des Asphalts geprüft. Dann könne auch dort die Begrenzung auf 80 Kilometer pro Stunde fallen.

AUDIO: Gesperrte A7: Wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe (11.01.2023) (2 Min) Gesperrte A7: Wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe (11.01.2023) (2 Min)

Wer das Kokosfett auf der A7 verloren hat, ist weiter unklar

Am 8. Januar hatte vermutlich ein Lkw Kokosfett verloren. Die A7 wurde daraufhin ab Northeim-Nord in Richtung Süden auf einer Länge von 60 Kilometern gesperrt, die Fahrbahn musste tagelang aufwendig gereinigt werden. Durch die Sperrung sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, hatte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) daraufhin gesagt. Die Schäden für die Volkswirtschaft seien immens, der Verursacher müsse mindestens für den Schaden aufkommen, der durch die Maßnahmen entstanden ist. Bislang aber ist weiter nicht bekannt, wer den Schaden verursacht hat, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR am Freitag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.01.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr