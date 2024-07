Stand: 07.07.2024 13:50 Uhr Kletterer stürzt im Harz ab und fällt acht Meter tief

An der Marienwand im Okertal im Landkreis Goslar ist ein Kletterer abgestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel der 41-jährige Mann am Samstag rund acht Meter in die Tiefe. Zum Grund seines Absturzes gibt es bislang keine Angaben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Kletterer ins Krankenhaus. Die B498 war wegen des Einsatzes zeitweise gesperrt. Im September war ein 64-Jähriger Mann beim Klettern an der Marienwand abgestürzt und tödlich verletzt worden.

