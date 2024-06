Stand: 25.06.2024 11:08 Uhr Kind verursacht Unfall: E-Scooter prallt gegen Auto

Ein Kind hat nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag in Northeim einen Verkehrsunfall verursacht. Der Junge fuhr demnach mit einem E-Scooter aus einer Grundstückseinfahrt auf den Nordring. Dort stieß er gegen das Auto einer 29-Jährigen. Der Junge stürzte, fuhr aber anschließend weiter. Die 29-jährige Frau beschrieb das Kind laut Polizei als etwa zehnjährigen Jungen mit einem weißen E-Scooter. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

