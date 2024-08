Stand: 30.08.2024 15:21 Uhr Keuchhusten: Landkreis Gifhorn zählt bereits 56 Fälle

Die Zahl der Keuchhusten-Fälle steigt auch im Landkreis Gifhorn. Dort wurden in diesem Jahr schon 56 Erkrankungen registriert. Im vergangenen Jahr waren es lediglich sechs, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Schon im Juni hatte das Landesgesundheitsamt festgestellt, dass sich die Fälle in Niedersachsen häufen. Im Landkreis Gifhorn sind 35 an Keuchhusten erkrankte Personen den Angaben zufolge jünger als 18 Jahre, 21 Personen sind volljährig. Keuchhusten gilt als Kinderkrankheit, die Zahlen zeigten aber, dass sie auch im Erwachsenenalter auftritt, heißt es vom Landkreis. Besonders gefährlich ist Keuchhusten für Säuglinge. Keuchhusten wird durch Bakterien ausgelöst, die über Tröpfchen übertragen werden. Eine Impfung wird bei Kindern im Alter von zwei, vier und elf Monaten empfohlen, Auffrischungsimpfungen sind außerdem im Vorschul- und Jugendalter vorgesehen.

