Keine Explosionsgefahr mehr durch Brand in Gewerbegebiet Stand: 16.04.2024 19:09 Uhr In Braunschweig brennt es seit dem Mittag auf dem Gelände einer Chemiefabrik. Die Feuerwehr musste die Löscharbeiten wegen Explosionsgefahr zwischenzeitlich einstellen. Mittlerweile hat sie sie wieder aufgenommen.

Wie die Feuerwehr in Braunschweig mitteilte, besteht durch den Brand mittlerweile keine Explosionsgefahr mehr. Die Evakuierung wurde aufgehoben. Die Löscharbeiten dauern aber an. Das Feuer war am Mittag in dem Gewerbegebiet am östlichen Rand der Stadt ausgebrochen. Drei Einsatzkräfte wurden den Angaben zufolge verletzt. Die Flammen schlugen am Mittag bis zu 30 Meter hoch. Es kam zu einer großen Rauchentwicklung. Mittlerweile seien die Flammen aber nicht mehr so hoch und auch die Rauchschwaden nicht mehr so dicht, hieß es. Der Brand entstand nach Informationen von NDR Niedersachsen durch eine Verpuffung.

Feuer griff auf weitere Gebäude über

Am Mittag war die Feuerwehr mit 200 Kräften im Einsatz. Die ersten Löschversuche scheiterten - das Feuer griff auf weitere Gebäude über. Und weil es mehrere Explosionen in der Halle gab und auch ein unterirdischer Tank mit 29.000 Litern brennbarer Flüssigkeit bedroht war, hatten sich die Feuerwehrleute zunächst zurückgezogen. Die Leiterfahrzeuge und Löschwagen mussten auf einen Sicherheitsabstand von 500 Metern zurückweichen. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Löscharbeiten bis morgen dauern werden.

Mehrere Hundert Meter hohe Rauchsäule

Auf privaten Bildern sowie auf Aufnahmen der Feuerwehr in sozialen Netzwerken sind die gut 30 Meter hohen Flammen des Feuers am Mittag und Nachmittag zu sehen. Über dem Unglücksort stieg die Rauchsäule mehrere Hundert Meter hoch. Sie war weithin über Braunschweig zu sehen. Anwohnende waren aufgerufen, das Gebiet am Schöppenstedter Turm umgehend zu verlassen beziehungsweise im Umkreis von einem Kilometer zu umgehen. Die benachbarte Autobahn 39 war vorübergehend gesperrt.

Verpuffung hat Feuer ausgelöst

Das Feuer war nach Informationen von NDR Niedersachsen durch eine Verpuffung an einer der Maschinen in der Chemikalienfirma entstanden, zu der die Lagerhalle gehört. Die Flammen breiteten sich schnell aus.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Links Verkehrsmeldungen für Norddeutschland

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 16.04.2024 | 16:00 Uhr