Stand: 11.01.2023 17:37 Uhr Kein Internet, kein Telefon: Leitungen in Wolfenbüttel zerstört

In Wolfenbüttel können seit Montag viele Menschen weder telefonieren noch im Internet surfen. Ein Bagger hatte bei Rodungsarbeiten mehrere hochfaserige Kommunikationsleitungen beschädigt und zerstört. Die Mitarbeitenden arbeiten seitdem mit Hochdruck an der Reparatur, teilten die Stadtwerke Wolfenbüttel mit. Hunderte von Fasern müssten einzeln wieder verbunden werden. Dies sei sehr zeitaufwendig. Am Donnerstag sollen die Arbeiten aber abgeschlossen werden. Betroffen sind Kunden verschiedener Anbieter wie Telekom, EWE TEL und WF city.net.

