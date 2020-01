Stand: 25.01.2020 19:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kein Coronavirus: Peiner Mann an Grippe erkrankt

Ein möglicher Verdachtsfall des neuartigen chinesischen Coronavirus im Landkreis Peine hat sich als falscher Alarm entpuppt. Das bestätigten Analysen der Berliner Charité, wie ein Sprecher des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums NDR.de sagte. Der erkrankte Mann habe sich stattdessen ein relativ harmloses Grippevirus eingefangen. Die "Peiner Allgemeinen Zeitung" (PAZ) hatte zuvor berichtet, dass der Mann kürzlich von einer China-Reise mit einem fiebrigen Atemwegsinfekt heimgekehrt war. Dies hatte laut der Zeitung am Freitag einer erhöhten Alarmbereitschaft im Landkreis Peine geführt. Das Ministerium war da allerdings bereits von einem Fehlalarm ausgegangen: Der Mann hatte sich nicht im Risikogebiet aufgehalten auch keinen Kontakt zu einem bestätigten Fall gehabt. Vorsichtshalber war dennoch das Landesgesundheitsamt eingeschaltet worden.

Charité bestätigt: Kein Coronavirus

Das Amt hatte eine Probe analysiert, dabei seien bereits Influenza-A-Viren nachgewiesen worden. Weil in Niedersachsen allerdings noch keine Diagnostik auf den neuartigen Coronavirus mit dem vorläufigen Namen 2019-nCoV einsatzbereit ist, war zusätzlich eine Probe zur Analyse ins Konsiliarlabor der Charité in Berlin geschickt worden. Dies bestätigte die ersten Ergebnisse nun.

Coronavirus in Frankreich

Am Freitag wurden erstmals Fälle des Coronavirus in Europa bestätigt: In Frankreich wurde bei zwei Patienten das gefährliche Virus aus China nachgewiesen. Das Virus kann schwere Atemwegsinfektionen auslösen. In China gibt es mittlerweile etwa 1.000 bestätigte Infektionen und noch einmal so viele Verdachtsfälle. Mindestens 26 Menschen starben bereits an den Folgen.

