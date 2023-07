Stand: 25.07.2023 12:58 Uhr Keime im Wasser: Landkreis Gifhorn gibt teilweise Entwarnung

Im Landkreis Gifhorn ist das Abkochgebot für Leitungswasser am Dienstag teilweise wieder aufgehoben worden. In sieben Ortschaften seien in drei aufeinanderfolgenden Proben keine schädlichen Keime mehr nachgewiesen worden, teilte der Landkreis mit. Die Entwarnung gilt für die folgenden Ortschaften:

Meine

Rötgesbüttel

Calberlah

Gravenhorst

Ohnhorst

Wasbüttel

Allerbüttel

sowie in Isenbüttel für den Bohlweg 1, 3 bis 13 und die Hausnummer 15 .

Die Menschen in Wedelheine, Wedesbüttel, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Martinsbüttel, Edesbüttel, Wettmershagen, Allenbüttel, Ilkerbruch und Brunsbüttel müssen ihr Wasser dagegen weiter abkochen. In der vergangenen Woche waren im Trinkwasser aus dem Wasserwerk Wedelheine Kolibakterien gefunden worden. Woher sie kommen, ist nach wie vor unklar. Es sei extrem schwer, den Auslöser für die Kolibakterien zu finden, hieß es am Dienstag vom Wasserband Gifhorn. Wann das betroffene Wasserwerk wieder ans Netz gehen kann, sei noch nicht absehbar.

