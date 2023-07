Stand: 26.07.2023 15:39 Uhr Wasser im Landkreis Gifhorn wieder bedenkenlos nutzbar

Im Landkreis Gifhorn muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden. Bei dem vor einer Woche im Wasserwerk Wedelheine gefundenen Keim handelt es sich nicht wie zunächst vermutet um Kolibakterien, sondern um einen gesundheitlich unbedenklichen Umweltkeim. Das hätten Untersuchungen im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt ergeben, wie der Wasserverband Gifhorn am Mittwoch mitgeteilt hat. Das Abkochgebot sei mit sofortiger Wirkung aufgehoben. In allen betroffenen Orten könne das Wasser bedenkenlos getrunken werden, so der Wasserverband. Der gefundene Umweltkeim sei vermutlich in einen der fünf Brunnen gelangt, zum Beispiel durch ein Insekt. Das werde genauer untersucht, um derartige Zwischenfälle in Zukunft zu vermeiden. Das Wasserwerk bleibe so lange vom Netz getrennt, bis alle Anlagenteile keimfrei seien.

Weitere Informationen Trinkwasser im Kreis Gifhorn mit Kolibakterien belastet In Isenbüttel und Papenteich sind mehr als 20.000 Menschen betroffen. Sie müssen das Wasser zehn Minuten abkochen. (20.07.2023) mehr

