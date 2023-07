Stand: 20.07.2023 08:12 Uhr Trinkwasser im Kreis Gifhorn mit Kolibakterien belastet

Mehr als 20.000 Menschen in den Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich (Landkreis Gifhorn) müssen ihr Trinkwasser aus Sicherheitsgründen zehn Minuten lang abkochen. Am Ausgang des Wasserwerks Wedelheine sind Kolibakterien gefunden worden. Die Wasserprobe sei mit einem Keim pro 100 Milliliter zwar gering belastet, teilte der Wasserverband Gifhorn mit. Die Bakterien seien aber auch nicht zu unterschätzen und könnten zum Beispiel Durchfall auslösen. An mehreren Stellen sind weitere Proben entnommen worden, um die Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers zu ermitteln. Mit den Ergebnissen wird am Donnerstag gerechnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.07.2023 | 06:30 Uhr