"Karriere Kick" Braunschweig: Firmen suchen Azubis am Tischkicker

Stand: 21.11.2024 10:13 Uhr

Um in Zeiten des Fachkräftemangels Azubis zu finden, müssen sich Unternehmen inzwischen viel einfallen lassen. In Braunschweig sollen sich am 27. November Firmen und potenzielle Auszubildende kennenlernen.