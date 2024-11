Karneval 2025 in Niedersachsen: Narren läuten fünfte Jahreszeit ein Stand: 04.11.2024 16:08 Uhr Am Montag um 11.11 Uhr beginnt in Niedersachsen die Karnevalszeit. Vor allem in den Hochburgen Braunschweig, Damme, Ganderkesee und Hannover feiern die Jecken den Beginn der fünften Jahreszeit.

Traditionell wird in Braunschweig die Karnevalszeit auf dem Kohlmarkt eingeleitet. Nach der Proklamation des neuen Prinzen soll der Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) den Karnevalisten den Stadtschlüssel, das Stadtsäckel und das Sprachrohr für die fünfte Jahreszeit überreichen. Danach führt ein gemeinsamer Umzug zum Kohlmarkt.

Schoduvel in Braunschweig: Das steht auf dem Programm

Auf dem Kohlmarkt angekommen, geht es dann weiter mit dem öffentlichen Fassanstich des speziellen Karnevalsbieres, das in Braunschweig Prinzensud heißt. Mit dabei: Tanzgarden, Funkenmariechen und Gesangsgruppen. Der Karnevalsumzug in Braunschweig ist mit oft über 200.000 Besuchern Norddeutschlands größter Karnevalsumzug und natürlich viel besser bekannt unter dem Namen Schoduvel - niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!". Der Begriff Schoduvel bezeichnet so das fröhliche Vertreiben von Winter und bösen Geistern mit Lärm und Verkleidung. Dieser Brauch geht weit ins Mittelalter zurück.

Beginn der Karnevalsession in Ganderkesee

Zum Auftakt der fünften Jahreszeit ernennen die Karnevalisten in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ein neues Prinzenpaar. Nach der Proklamation werden auch ein Kinderprinzenpaar und die Ehrendamen gekürt. Danach soll es eine Feier geben, bei der bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden kann.

Carneval Damme wählt "Ehrennarren"

In Damme (Landkreis Vechta) werden die Karnevalisten jedes Jahr im Rathaus empfangen und gehen einer besonderen Tradition nach: Die Karnevalsgesellschaft ernennt eine Person, die sich um den Dammer Carneval besonders verdient gemacht hat, zum Ehrennarren. Für ihn soll es im Anschluss eine Jubelfeier geben.

Das Besondere am Dammer Carneval: Die Umzüge finden seit mehr als 130 Jahren genau eine Woche vor dem Rosenmontag statt. Das liegt laut der Carnevalsgesellschaft daran, dass die katholische Kirche im 19. Jahrhundert mit einem 40-Stundengebet versucht hatte, das närrischen Treiben in Damme zu beenden. Um das zu umgehen, haben die Narren demnach ihren Carneval eine Woche vorverlegt.

Hannover: Karnevalisten stürmen das Rathaus am 16. November

In Hannover warten die Karnevalsgesellschaften bis zum 16. November. Laut der Stadt wird die Karnevalszeit jedes Jahr am Samstag nach dem 11. November eingeleitet. Die Karnevalisten starten an der Marktkirche und stürmen um 11.11 Uhr das Rathaus, wenn die hannoverschen Gardemädchen in ihren bunten Uniformen die Freitreppe in Beschlag nehmen.

