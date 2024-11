"Die Reden sind geschrieben": Närrische Zeit beginnt in Satow Stand: 11.11.2024 08:10 Uhr Heute am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt in Deutschland die närrische Zeit. In Mecklenburg-Vorpommern fällt der Startschuss zu Karneval in diesem Jahr in Satow. Danach gibt es bis März zahlreiche Veranstaltungen.

Es wird wieder närrisch in der Bundesrepublik - heute beginnt die Karnevalssession. Zu Beginn der sogenannten fünften Jahreszeit wird in zahlreichen Rathäusern Deutschlands traditionell das Zepter an die Karnevalisten übergeben. So auch in Mecklenburg-Vorpommern. Der Karneval-Landesverband steht in den Startlöchern, in diesem Jahr wird der Auftakt in Satow im Landkreis Rostock begangen. "Wir sind startklar, die Reden sind geschrieben", verkündete bereits Lutz Scherling, der Präsident des Karneval-Landesverbandes.

Hunderte Kostümierte in Satow erwartet

Der Landesverband richtet den Auftakt gemeinsam mit dem Satower Karneval-Verein "Satowia" aus. "Satow ist eine echte Karnevalshochburg", sagte Scherling im Vorfeld des Sessionstarts. Den Beweis sollen hunderte kostümierte Narren erbringen, die heute vor dem Rathaus erwartet werden. Den Rathausschlüssel hat Bürgermeisterin Bettina de Oliveira-Arndt (CDU) schon zur Übergabe bereitgelegt. "Das, was hier in Satow passiert, das ist guter Karneval, und dass es so was in dieser Art hier in Norddeutschland gibt, finde ich einfach großartig", kommentiert Oliveira-Arndt. Auch die Namen des "Satowia"-Regentenpaares werden heute bekanntgegeben.

Umzüge in Rostock und Umgebung

In Rostock läuft der Karneval Club ab 9:45 Uhr mit einem Umzug zum Rathaus, wo um 11:11 Uhr das neue Prinzenpaar vorgestellt werden soll. In Bad Doberan (Landkreis Rostock) möchten die Narren vom Bad Doberaner Karnevalklub, wie sie selbst sagen, "den Rathausschlüssel von dem kleinsten Bürgermeister der Welt zurückerobern". Anschließend wird in der Sporthalle am Busbahnhof das 35-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. In Schwaan gibt es um 11:11 Uhr einen Umzug durch die Stadt und zur Schlüsselübergabe auf den Marktplatz, genauso in Güstrow.

Spaßvogelauszeichnung und Umzüge

In Sukow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird eine Jury am 30. November das Landesprinzenpaar bestimmen. Scherling zufolge ringen in diesem Jahr sieben Paare um den Titel. Am selben Tag wird auch der diesjährige Spaßvogelorden verliehen - zwei Höhepunkte der Session. Die Tollitäten gipfeln in der Zeit von Weiberfastnacht (27. Februar) über Rosenmontag bis Aschermittwoch (5. März), an dem die "Regentschaft" endet. Am Sonntag vor Rosenmontag gibt es im ganzen Land Karnevalsumzüge. So etwa in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wo der Dömitzer Carneval Club (DCC) zu seinem 70-jährigen Jubiläum gemeinsam mit dem Landesverband 70 Wagen auffahren lassen will. Das 70-Jahre-Jubiläum feiert auch der Fastlamclub Woosmer (Landkreis Ludwigslust-Parchim), der NKCC in Neu Kaliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird in diesem Jahr 50. Der einzige Umzug am Rosenmontag findet in Feldberg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) statt. Auf die närrische Zeit freuen sich in Mecklenburg-Vorpommern 7.500 bis 8.000 aktive Karnevalisten aus 88 Karnevalsvereinen.

