Stand: 29.08.2023 07:13 Uhr Kameras auf Wolfsburger Kneipenmeile: Polizei zieht erste Bilanz

Die Polizei berichtet von ersten Erfolgen bei der Bekämpfung von Straftaten mit Hilfe von Überwachungskameras auf der Wolfsburger Kneipenmeile "Kaufhof". Die Kameras waren seit längerem geplant, am vergangenen Freitag wurden sie in Betrieb genommen. Bereits am ersten Wochenende konnte die Polizei demnach anbahnende Konflikte verhindern, weil sie eingriff, bevor es zu Gewaltausbrüchen kam. "Aufgrund der Überwachung können unsere Kollegen im besten Fall schon reagieren, bevor Zeugen die Polizei über den Notruf verständigen. Das dauert erfahrungsgemäß immer etwas länger und geschieht häufig erst dann, wenn bereits eine Eskalation eingetreten ist", so Markus Glomb, Einsatzleiter bei der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Erst vor einer Woche war ein junger Mann auf der Kneipenmeile niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden.

