Stand: 12.09.2019 14:32 Uhr Kamera in Dusche: Trainer zu Geldstrafe verurteilt

Der Strafbefehl gegen einen Fußballtrainer aus dem Landkreis Göttingen, der in der Dusche eines Damenteams heimlich Filmaufnahmen gemacht hatte, ist rechtskräftig. Der Mann müsse 8.400 Euro Strafe zahlen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen am Donnerstag. Der 47-Jährige hatte im Sporthaus eines Fußballvereins eine Kamera installiert und in sechs Fällen gezielt Fußballerinnen beim Duschen gefilmt. Entdeckt wurde die Kamera von der Ehefrau des Trainers.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.09.2019 | 15:30 Uhr