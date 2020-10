Stand: 05.10.2020 10:31 Uhr Kalefeld: 19-Jähriger prallt mit Auto gegen Stromkasten

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag in Kalefeld (Landkreis Northeim) einen Stromkasten umgefahren. Nach Angaben der Polizei kam der 19-Jährige beim Abbiegen mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Der Führerschein des leicht verletzten 19-Jährigen wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Schaden an Auto und Stromkasten wird auf 7.000 Euro geschätzt.

