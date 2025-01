Stand: 13.01.2025 11:57 Uhr KZ-Gedenkstätte Moringen stellt Besucherrekord auf

Die KZ-Gedenkstätte Moringen (Landkreis Northeim) hat im Jahr 2024 so viele Besucherinnen und Besucher empfangen wie noch nie. Nach Angaben von Leiter Stefan Wilbricht kamen insgesamt 2.600 Menschen nach Moringen. Viele Schulen aus der Region hätten für ganze Jahrgänge Workshops gebucht, sagte Wilbricht. Laut Madita Hagen vom Besucherdienst hat die Gedenkstätte ihr pädagogisches Konzept überarbeitet. Neu seien zum Beispiel sogenannte "Biografieboxen", in denen sich die Jugendlichen mit dem Schicksal von einzelnen Personen befassen könnten, so Hagen. Im Konzentrationslager Moringen waren während der NS-Zeit Frauen, Männer und männliche Jugendliche inhaftiert. Das Lager wurde am 9. April 1945 befreit.

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Zweiter Weltkrieg