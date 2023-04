Junger Luchs läuft durch Braunlage - Experte warnt Haustierhalter Stand: 19.04.2023 16:12 Uhr In Braunlage ist mehrfach ein junger Luchs gesichtet worden. Das berichteten nach Angaben der Polizei mehrere Zeugen. Vor allem für kleinere Haustiere kann der Luchs gefährlich werden.

Laut Polizei soll sich der Luchs im Bereich des Kurparks und der näheren Umgebung aufgehalten haben. Auch die Beamten der Polizei Braunlage konnten das Tier beobachten. Sie informierten daraufhin den Koordinator des Luchsprojektes der Nationalparkverwaltung Harz, Ole Anders. Anders soll zeitnah eine Futterstelle des Tieres finden. Dann soll der Luchs eingefangen werden. Bereits 2021 war ein Luchs durch Goslar gelaufen.

Luchs in Braunlage: Was gilt es zu beachten?

Laut Polizei wurde durch die Wildkatze niemand gefährdet. Da es in den vergangenen Monaten aber zu vereinzelten Tierrissen gekommen sei, rät Anders Haustierbesitzern dazu, die eigenen Tiere besonders zu beaufsichtigen. Das gelte insbesondere für Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen. Hunde sollten an der Leine geführt werden. Personen, die den Luchs sehen, sollen laut Anders Abstand zu dem Tier halten. Die Polizei bittet außerdem darum, in diesem Fall umgehend die Polizei in Braunlage unter der Telefonnummer (05520) 932 60 zu informieren.

