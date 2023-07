Stand: 24.07.2023 18:07 Uhr Jugendliche wohlbehalten in Bad Harzburg aufgetaucht

Die vermisste 13-Jährige aus Wollershausen sowie ihr ebenfalls vermisst gemeldeter 16-jähriger Begleiter aus Duderstadt sind wohlbehalten in Bad Harzburg (Landkreis Göttingen) aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Jugendlichen waren am Abend des 18. Juli als vermisst gemeldet worden. Es war nicht das erste Mal, dass die 13-Jährige verschwand - nach ihr war bereits im Mai sowie im Juni gesucht worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.07.2023 | 15:00 Uhr