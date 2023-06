Stand: 22.06.2023 07:33 Uhr Jugendliche sollen Supermarkt bei Gifhorn angezündet haben

Nach dem Großbrand in einem Supermarkt im Gifhorner Stadtteil Gamsen haben die Polizei Gifhorn und die Staatsanwaltschaft Hildesheim einen ersten Ermittlungserfolg verkündet. Sie verdächtigen zwei 14-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn, das Feuer im Supermarkt an der Hamburger Straße gelegt zu haben. Das Amtsgericht Hildesheim hatte eine Hausdurchsuchung genehmigt, die die Polizei am Mittwoch vollstreckte. Über Details schweigen Staatsanwaltschaft und Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen und weil die Verdächtigen minderjährig sind. Bei dem Brand des Aldi-Marktes am 11. Juni war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

