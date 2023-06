Stand: 12.06.2023 08:52 Uhr Supermarkt bei Großbrand in Gifhorn zerstört

In Gamsen (Landkreis Gifhorn) ist am Sonntag ein Supermarkt abgebrannt. Das Gebäude wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr mussten Teile abgetragen werden, um an Glutnester im Inneren zu kommen. Ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Supermarkt konnte von den Einsatzkräften aber verhindert werden. Bei knapp 30 Grad Celsius im Schatten machte den Feuerwehrleuten laut Mitteilung die Hitze zu schaffen. Eine Person sei während des Löschens dehydriert. Nach kurzer Versorgung durch den Rettungsdienst habe sie den Einsatz aber fortsetzen können. Außerdem seien die Feuerwehrleute während der Löscharbeiten immer wieder von Schaulustigen gestört worden. Während des Brandes entwickelte sich starker Rauch. Anwohner wurden deshalb über die Warn-Apps NINA und KatWarn gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Auch die Ursache für das Feuer muss die Polizei noch ermitteln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.06.2023 | 06:30 Uhr