Stand: 26.09.2023 13:20 Uhr Judith Herrmann erhält Wilhelm-Raabe-Literaturpreis

Die Schriftstellerin Judith Hermann wird in Braunschweig mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet. Für ihr jüngstes Buch "Wir hätten uns alles gesagt" erhält die 53-Jährige 30.000 Euro von der Stadt in Kooperation mit dem Deutschlandfunk, wie dieser mitteilte. In dem Buch erzählt Herrmann vom geteilten Berlin, ihrer Kindheit und von Familie. Der Preis wird am 5. November bei einer Feier im kleinen Haus des Braunschweiger Staatstheaters verliehen. Mit dem Raabe-Preis wird jährlich ein erzählerisches Werk in deutscher Sprache geehrt, das im Verleihungsjahr erschienen ist. Unter den bisherigen Preisträgern befinden sich unter anderem Christian Kracht, Sibylle Lewitscharoff und Ralf Rothmann.

Weitere Informationen Braunschweig: Loschütz erhält Wilhelm Raabe-Literaturpreis Der Autor wurde für seinen Roman "Besichtigung eines Unglücks" ausgezeichnet. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert. (28.11.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min