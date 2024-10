Stand: 22.10.2024 12:46 Uhr Investor gefunden: Heubach in Langelsheim steht vor der Rettung

Die insolvente Heubach-Gruppe mit Sitz in Langelsheim (Landkreis Goslar) ist offenbar gerettet. Ein indisches Unternehmen will den Harzer Farb-Pigmente-Produzenten übernehmen. Der Kaufvertrag sei schon unterschrieben worden, sagte der Betriebsratsvorsitzende von Heubach, Ralf Anders, dem NDR in Niedersachsen. Alle 270 Arbeitsplätze bleiben voraussichtlich erhalten. Es müssten aber noch kartellrechtliche Fragen geklärt werden, so Anders. Die Freude und die Erleichterung über den Investor sei bei den Beschäftigten riesengroß. Nächste Woche soll es eine Betriebsversammlung geben. Im April war bekannt geworden, dass die Heubach-Gruppe für ihren Betrieb im Harz Insolvenz angemeldet hatte. Seit Mai läuft die Produktion wieder.

