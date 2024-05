Stand: 29.05.2024 07:49 Uhr Nach Insolvenzantrag: Heubach in Langelsheim produziert wieder

Die Produktion des insolventen Farbpigmenteherstellers Heubach in Langelsheim (Landkreis Goslar) ist unter dem Insolvenzverwalter Andreas Kleinschmidt wieder angelaufen. Jeannette Chiarlitti von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Südniedersachsen bestätigte bestätigte dem NDR Niedersachsen einen entsprechenden Bericht der Goslarschen Zeitung. Demnach ist der Insolvenzverwalter zuversichtlich, dass ein Investor für die Heubach-Gruppe gefunden werde. Nach Angaben von Chiarlitti soll es noch vor Juli eine Betriebsversammlung geben. Die Gehälter der rund 270 Mitarbeiter würden durch das Insolvenzgeld abgedeckt. Was aus dem Urlaubsgeld wird, sei dagegen unklar. Heubach stellt in Langesheim Farbpigmente für Lacke in der Autoindustrie her.

