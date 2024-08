Stand: 09.08.2024 14:41 Uhr In hilfloser Lage? Polizei Braunschweig sucht 39-Jährigen

In Braunschweig wird seit Freitagmorgen der 39-jährige Avetis K. vermisst. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich der etwa 1,80 Meter große Mann in einer hilflosen Lage befindet. Avetis K. war den Angaben zufolge zuletzt im Städtischen Klinikum in der Salzdahlumer Straße in Braunschweig in Behandlung. Nach Angaben der Ermittler trug er ein weißes Hemd, eine kurze Hose und war vermutlich barfuß unterwegs. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden, teilten die Beamten am Freitagmittag mit. Die Polizei hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 entgegengenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min