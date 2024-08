Stand: 13.08.2024 08:25 Uhr 39-Jähriger aus Braunschweig ist wieder da

Ein aus einer Klinik in Braunschweig verschwundener 39-Jähriger ist wieder da. Der Mann habe sich am Montagabend selbst bei der Polizei gemeldet, teilten die Beamten in Braunschweig mit. Er sei wohlauf. Der Mann war am Freitagmorgen verschwunden. Da die Polizei davon ausging, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde mit einem Foto öffentlich nach ihm gesucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min