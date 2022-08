Stand: 05.08.2022 12:45 Uhr In Wolfsburg ist das Bier im Stadion am günstigsten

In Deutschlands Bundesliga-Stadien kann man Bier am günstigsten beim VfL Wolfsburg trinken. Das geht aus einer Auswertung von Statista hervor. Demnach kostet dort der halbe Liter in dieser Saison 4,30 Euro. Auch der VfL Bochum verlangt diesen Preis. Am teuersten ist der halbe Liter in München: Der FC Bayern München verlangt 5,50 Euro. Damit verteuerte sich das Bier dort verglichen mit der vorigen Saison um 80 Cent. Rang zwei der teuersten Becher teilen sich Werder Bremen, der 1. FC Köln und der FSV Mainz 05 mit 4,90 Euro.

