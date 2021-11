Stand: 15.11.2021 13:16 Uhr In Wolfsburg entdeckter Leichnam: Todesursache bleibt unklar

Woran ein in Wolfsburg aufgefundener Toter gestorben ist, bleibt auch nach der Obduktion unklar. "Nach wie vor kommen sowohl eine natürliche Todesursache als auch ein Fremdverschulden in Betracht", teilte die Polizei am Montag mit. Nach der Untersuchung in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) müssten nun weitere Analysen folgen. Diese seien zeitaufwendig. Erst in einigen Wochen rechnen die Ermittelnden mit belastbaren Ergebnissen. Der Leichnam war in der vergangenen Woche von einer Passantin in einem Gebüsch aufgefunden worden. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 46 Jahre alten Mann aus Hannover. Warum und wie lange er sich in Wolfsburg aufgehalten hat, sei unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.11.2021 | 13:30 Uhr