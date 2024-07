Stand: 05.07.2024 15:12 Uhr Im Eixer See im Landkreis Peine darf wieder gebadet werden

Im Eixer See im Landkreis Peine darf wieder uneingeschränkt gebadet werden. Das hat der Landkreis entschieden. Im See waren im Juni E.coli Bakterien gefunden worden. Eine neue, aktuelle Probe von dieser Woche sei aber unauffällig gewesen, sagte eine Sprecherin des Landkreises Peine. E.coli ist die Abkürzung für das Bakterium Escherichia coli, das normalerweise im Darm vorkommt. Einige Stämme können Durchfall und Harnwegsinfektionen auslösen. Bis Mitte September sollen nun weiter alle drei Wochen Proben aus dem betroffenen See genommen und untersucht werden. Der Landkreis Peine überwacht in dieser Zeit vorsorglich die Wasserqualität von mehreren Badegewässern:

Eixer See

Wehnser See

Kiessee Wipshausen

Freibad Bettmar

Pfannteich Hohenhameln

