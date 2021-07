Stand: 25.07.2021 19:59 Uhr ICE am Bahnhof Göttingen evakuiert

In Göttingen musste am Sonntagabend ein ICE evakuiert werden. Dies teilte die Bundespolizei mit. Demnach stieg aus dem Triebkopf des ICE 1171, der in Richtung Zürich unterwegs war, Rauch aus. Rund 400 Reisende mussten den Zug verlassen, zusätzlich befanden sich noch knapp 70 Reisende auf dem Bahnsteig. Gegen 19 Uhr gab es schließlich Entwarnung: Offenbar war lediglich ein Motor überhitzt. Der Zug sollte später am Sonntag abgeschleppt werden.

