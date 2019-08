Stand: 06.08.2019 13:14 Uhr

Hospiz bekommt "Wundertüte" mit 100.000 Euro

Das Hospiz in Braunschweig darf sich über einen völlig unerwarteten Geldsegen freuen: Eine anonyme Person spendete 100.000 Euro für die Einrichtung. Das Geld wurde am Montag in einer Geschäftsstelle der "Braunschweiger Zeitung" abgegeben. Der Wohltäter habe darum gebeten, dass Medienvertreter die Spende übergeben, heißt es. Die 200 Scheine im Wert von je 500 Euro verpackte er offenbar selbst und versah das Geschenk mit dem Wort "Wundertüte".

Spende als Anerkennung für die Mitarbeiter

"Schwerstkranken Menschen das Sterben zu erleichtern, ist ein Zeichen menschlicher Wärme und erfordert Respekt und Anerkennung", schrieb der Geldgeber in einem beigefügten Brief. Die Spende solle auch als Zeichen der Hochachtung für alle Mitarbeiter und besonders der Ehrenamtlichen verstanden werden. Nach Angaben der Zeitung versicherte der Spender zudem, dass die Summe ausschließlich aus versteuertem Einkommen stamme.

Breites Lächeln und Freudentränen im Hospiz

Die Mitarbeiter im Hospiz konnten ihr Glück kaum fassen. "Wir kriegen heute alle das breite Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht heraus", sagte Leiterin Petra Gottsand. Eine so hohe Spende habe ihr Haus noch nie erhalten. "Das ist schon Wahnsinn." Die Gäste des Hauses hätten Tränen in den Augen gehabt. Wofür das Geld eingesetzt werden soll, will Gottsand mit ihrem Team beraten. Das Hospiz bietet Platz für zwölf Sterbende und betreut bis zu 200 todkranke Menschen im Jahr.

Zahlreiche anonyme Spenden seit 2011

In den vergangenen Jahren hatte es im Raum Braunschweig immer wieder anonyme Geldspenden gegeben. Erst vor rund einem Jahr waren bei der Zeitungsredaktion der "Wolfsburger Nachrichten" 100.000 Euro für den Bau eines zweiten Hospizhauses in Wolfsburg abgegeben worden. In den Jahren 2011 und 2012 verteilte ein Unbekannter mehrfach Umschläge mit hohen Beträgen für verschiedene Projekte und Einrichtungen. Meist lag ein Zeitungsartikel bei, der auf den Verwendungszweck hinwies.

