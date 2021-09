Stand: 09.09.2021 12:11 Uhr Holzminden: Straßenlaternen bekommen Bewegungsmelder

Die Stadt Holzminden hat ihre Straßenlaternen in den vergangenen Jahren komplett auf LED-Technik umgestellt. Nun folgt der nächste Schritt. Die Laternen werden intelligent: Wenn in der Nacht niemand auf den Straßen unterwegs ist, werden die Straßenlaternen auch nur wenig Licht abgeben. Erst wenn Fußgänger, Radfahrer oder Autos in die Straße kommen, werden die Laternen hochgedimmt. In den Leuchten seien Bewegungsmelder eingebaut, die auf jeden Verkehrsteilnehmenden reagieren, so der Holzmindener Baudezernent Jens-Martin Wolff. Durch die neue Technik würden nicht nur die Energiekosten gesenkt, auch die Lichtemissionen würden reduziert. Zudem seien Insekten weniger gefährdet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.09.2021 | 15:00 Uhr