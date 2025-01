Stand: 30.01.2025 11:07 Uhr Holzminden: Sohn sticht mit Messer auf seinen Vater ein

In Holzminden soll ein 18-Jähriger seinen Vater mit einem Messer angegriffen haben. Der 38-Jährige wurde dabei am Dienstag schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag berichteten. Laut Polizei waren die beiden Männer zuvor in ihrem Wohnhaus in einen Streit geraten. Schlussendlich soll der Sohn mehrfach auf seinen Vater eingestochen haben. Dieser musste im Krankenhaus operiert werden, die Verletzungen waren laut Polizei nicht lebensgefährlich. Der 18-Jährige ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Untersuchungshaft beantragte die zuständige Staatsanwaltschaft Hildesheim nicht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.01.2025 | 13:30 Uhr