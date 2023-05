Stand: 23.05.2023 09:56 Uhr Herzog August Bibliothek kauft Originalbrief von Lessing

Die Herzog August Bibliothek (HAB) in Wolfenbüttel hat einen Originalbrief von Gotthold Ephraim Lessing erworben. Die Verantwortlichen erhielten bei einer Auktion eines Berliner Antiquariats für rund 28.000 Euro den Zuschlag, teilte eine Sprecherin der Bibliothek mit. Das Schreiben des Dichters an seine Schwester aus dem Jahr 1777 stamme aus Privatbesitz. Die HAB beherbergt in ihren Sammlungen einen Teil von Lessings handschriftlichem Nachlass. Er war von 1770 bis zu seinem Tod im Jahre 1781 Bibliothekar in Wolfenbüttel, forschte in den Beständen und verfasste in dieser Zeit unter anderem berühmte Werke wie die Dramen "Emilia Galotti" und "Nathan der Weise". Für die Öffentlichkeit wird eine Nachbildung des Briefes ab dem 25. Mai im Lessinghaus ausgestellt. Eine digitale Fassung sowie eine Transkription des Textes werden in Kürze in der Handschriften-Datenbank der Herzog August Bibliothek online gestellt.

