Stand: 04.10.2023 08:37 Uhr Helmstedt: Historischer Militärwaggon kehrt aus Südkorea zurück

Der Landkreis Helmstedt hat einen historischen Militärwaggon nach der Rückkehr aus Südkorea offiziell eingeweiht. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Helmstedt bis 1990 einer der wichtigsten Grenzübergänge an der innerdeutschen Grenze. Beim Transport von US-amerikanischen Militärfahrzeugen durch die sowjetische Besatzungszone nach Berlin wurden in der Grenzstadt Begleitwaggons angehängt, aus denen Soldaten die Züge bewachten. Ab 2015 hatte der Militärwaggon - einer von nur drei Wachwagen weltweit - als Leihgabe in Südkorea gestanden. Seit September befindet er sich wieder in Helmstedt, wo er nun dauerhaft in der Innenstadt steht.

